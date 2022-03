Trải nghiệm POCO X4 Pro 5G

Mặt trước máy gây ấn tượng với màn hình khuyết phần nốt ruồi chứa camera selfie khá nhỏ nhắn chỉ tầm 4mm. Nhưng viền xung quanh màn hình đặc biệt là viền dưới còn khá dày dù máy đã chuyển sang dùng màn hình AMOLED có thể tối giản viền tốt hơn. Có lẽ đây chính là điểm để nhà sản xuất phân tách POCO X4 Pro tầm trung so với các máy flagship cao cấp hơn.

So với người tiền nhiện X3 Pro thì thân máy X4 Pro đã trở nên mỏng, gọn và nhẹ hơn dù cả hai cùng cỡ màn hình 6,67 inch. Cũng chính nhờ sử dụng vỏ nhựa nên thân máy trở nên nhẹ nhàng, khó bị vỡ nếu lỡ bị đánh rơi.

Mặt lưng máy vẫn nổi bật với cụm camera được bao bọc trong khung viền chữ nhật cỡ lớn kéo dài gần trọn chiều ngang máy trông rất ngầu, vốn là đặc trưng của thương hiệu POCO. Camera chính 108MP của máy thậm chí còn được đẩy nhô cao lên khỏi mặt lưng nổi bật với 2 tầng bảo vệ: một là khung chữ nhật bao quanh chung cụm camera, hai là viền trong quanh ống kính bảo vệ chỉ riêng camera chính. Lưng máy cũng được hoàn thiện với những đường vân sọc chéo phản xạ ánh sáng khá đẹp mắt.

Về chi tiết, máy vẫn duy trì cụm loa ngoài kép và giắc tai nghe 3.5mm cùng cổng sạc Type C. Thật may là POCO đã giữ lại khả năng kháng bụi, nước nhẹ IP53 giúp X4 Pro an toàn hơn khi sử dụng hằng ngày.

Tính năng

Màn hình là điểm nâng cấp rõ rệt trên POCO X4 Pro 5G khi chuyển sang AMOLED thay vì IPS LCD trên X3 Pro và vẫn hỗ trợ tần số quét 120Hz mượt mà cùng độ phân giải Full HD+. Độ sáng màn hình cũng được nâng cao lên mức tối đa đến 1.200 nit khi hiển thị nội dung HDR và mức bình thường đạt khoảng 700 nit giúp máy có thể hiển thị ổn ngoài trời nắng. Và màn hình AMOLED còn “khuyến mãi” thêm tính năng Always on Display giúp máy luôn hiển thị thông báo, đồng hồ mà vẫn đảm bảo tiết kiệm điện năng.

POCO X4 Pro năm nay được trang bị chip Snapdragon 695 (6nm) hỗ trợ 5G cùng phiên bản RAM 6GB hoặc 8GB kèm tính năng mở rộng bộ nhớ giúp tăng RAM lên đến 11GB. Thật khó để nói con chip Snapdragon 695 là sự nâng cấp hiệu năng so với Snapdragon 860 trên POCO X3 Pro năm ngoái, vì hai chip này khác biệt về phân khúc giá mà rõ ràng chip đồ họa trên Snapdragon 695 cũng khiêm tốn hơn khi dùng Adreno 619 so với Adreno 640.