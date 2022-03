Trải nghiệm OPPO A76: Thiết kế đẹp, giá bán hợp lý

Mặt trước máy vẫn tiếp tục sử dụng màn hình nốt ruồi lệch về góc trái và viền dưới dĩ nhiên vẫn dày tương tự các smartphone tầm trung khác. Màn hình của OPPO A76 hơi nhô cao lên so với phần khung sườn nên thiết kế tổng thể thân máy chưa thực sự sự liền lạc. Nhà sản xuất cũng bật mí rằng máy được tăng cường độ bền bỉ với khả năng kháng bụi, nước nhẹ.

So với người tiền nhiệm A74 thì chiếc Oppo A76 đã có nhiều thay đổi, đáng kể nhất là màn hình máy đã lớn hơn khiến các số đo của máy cũng tăng lên nhưng vẫn mỏng 8,4mm và nhẹ 189g. Máy tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế OPPO Glow với mặt lưng được hoàn thiện giả kính theo dạng nhám ít bám mồ hôi, vân tay, kèm hiệu ứng chuyển màu gradient khi gặp ánh sáng phản chiếu đối với bản màu xanh còn bản màu đen thì đen tuyền rất có chiều sâu.

Điểm nâng cấp ở phần hiển thị của OPPO A76 so với A74 là màn hình máy đã được mở rộng lên 6,56 inch (so với 6,43 inch) cùng trang bị tần số quét đến 90Hz cho trải nghiệm mượt mà hơn. Nhưng vẫn có những bước lùi đáng tiếc khi máy đã chuyển sang sử dụng tấm nền IPS LCD độ phân giải HD khiến khả năng hiển thị kém rực rỡ và bớt sắc nét hơn so với người tiền nhiệm.

Đây có thể là một trong những điểm đánh đổi giúp OPPO A76 tập trung cải thiện về hiệu năng cũng như có được giá lên kệ thấp hơn 700.000 đồng so với thế hệ trước. Mặt khác thì tấm nền IPS LCD của máy sẽ mang lại màu sắc tươi được phủ 96% gam màu NTSC, 100% DCI-P3, có góc nhìn rộng và độ phân giải HD+ khi quan sát ở khoảng cách thông thường cũng khó nhận biết - đặc biệt giúp máy tiết kiệm pin hơn.

Độ sáng trung bình của máy đạt 480 nit và tối đa đến 600 nit khi hiển thị ngoài trời. Cảm biến vân tay của máy cũng đã chuyển sang dùng cảm biến điện dung đặt ngay nút nguồn ở cạnh bên thay vì cảm biến quang học nhúng trong màn hình vừa giúp thao tác nhanh vừa tiết kiệm chi phí.

OPPO A76 năm nay sử dụng Snapdragon 680 (6nm) đang dần trở thành con chip quốc dân bởi khả năng cân bằng về hiệu năng lẫn thời lượng pin cùng tính ổn định của máy khi đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày. Có thể hiệu năng của Snadragon 680 còn khiêm tốn so với các máy dùng Helio G96 trong cùng tầm giá nhưng đây là một bước cải tiến rõ rệt so với Snapdragon 662 trên OPPO A74.