Trải nghiệm nhanh vivo V23 5G: Tai thỏ trở lại và lợi hại hơn xưa

Song song đó là hàng loạt tính năng hỗ trợ như các hiệu ứng chân dung, chế độ chụp đêm, phơi sáng kép... để làm hài lòng người dùng ưa thích selfie và các nhà sáng tạo nội dung. Thực tế ảnh chụp selfie từ máy cho ra độ chi tiết tốt với màu sắc tự nhiên và khả năng lấy nét ổn với tính năng lấy nét vào mắt giúp làm nổi bật chân dung so với hậu cảnh. Riêng camera góc rộng chỉ nên dùng trong điều kiện đủ sáng để đảm bảo tối ưu về chi tiết.

Cụm 3 camera sau của máy vẫn được chăm chút với cảm biến chính 64MP hỗ trợ lấy nét nhanh PDAF kèm ống kính góc siêu rộng 8MP và ống kính macro 2MP kết hợp đèn flash LED kép hỗ trợ quay phim 4K 30 hình/giây. Giống như camera selfie thì phần mềm chụp ảnh của vivo V23 cũng hỗ trợ cho camera sau hàng loạt tính năng để người dùng thoải mái sáng tác ảnh khi cần.

Trong điều kiện đủ sáng thì máy lấy nét khá nhanh với chi tiết đảm bảo màu sắc trung thực. Với camera góc rộng thì màu sắc hơi tối hơn so với cảm biến chính và phần ảnh ở góc sẽ hơi bị méo. Khi chụp đêm thì do thiếu chống rung quang học OIS nên bạn cần cầm chắc máy để hạn chế ảnh bị rung nhòe. Do khả năng lấy nét bị hạn chế bạn nên ưu tiên sử dụng chế độ chụp đêm trong các khung cảnh ít chuyển động để tối ưu chi tiết và màu sắc.

Viên pin 4.200mAh khá khiêm tốn so với mặt bằng chung hiện tại nhưng với trang bị sạc nhanh 44W sẽ giúp máy hồi phục năng lượng nhanh đáng kể. Cụ thể theo công bố từ nhà sản xuất thì trong 30 phút sạc đầu tiên máy có thể nạp được gần 70% pin.

Kết luận