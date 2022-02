Trải nghiệm máy chiếu cầm tay Samsung Freestyle

Thực tế khi so với các đối thủ, độ sáng của Freestyle còn khiêm tốn nên sẽ gặp trở ngại khi trình chiếu ở môi trường nhiều ánh sáng và trải nghiệm chỉ thực sự thú vị khi sử dụng máy chiếu này trong không gian đã được phủ màn kín hoặc vào ban đêm khi tắt đèn.

Freestyle còn cho phép người dùng tự do thay đổi góc chiếu cho phù hợp, bạn có thể chiếu nó lên tường hay thậm chí chĩa lên trên nhà vì góc chiếu linh hoạt từ 0 đến 180 độ. Khi hoạt động thì máy sinh ra độ ồn thấp, chỉ ở mức 25dB. Thông số hiển thị của Freestyle là độ phân giải 1080 x 1920 pixel sử dụng đèn LED chiếu sáng có độ sáng 550 lumens với tuổi thọ đèn chiếu đạt 20.000 giờ.

Chế độ Movie giúp máy chiếu hiển thị hình ảnh chính xác với chuyển động mượt mà nhờ sử dụng công nghệ máy chiếu DLP (xử lý ảnh kỹ thuật số) nhưng vẫn gặp hạn chế là độ tương phản chưa đạt như kỳ vọng. Bạn cũng có thể kết nối máy chiếu để hiển thị trò chơi vì khi ở chế độ Game mode thì độ trễ sẽ giảm từ 70ms xuống còn khoảng 43,2ms, giúp nhân vật di chuyển càng thêm mượt mà.

Máy chiếu này được trang bị loa công suất 5W cho âm lượng khá to so với kích cỡ của nó nhưng hơi khiêm tốn so với các đối thủ dùng loa kép. Hơi tiếc khi Freestyle không được trang bị pin gắn trong nên người dùng sẽ cần nguồn điện hoặc viên pin ngoài có công suất từ 50W để máy có thể hoạt động.

Kết luận

Samsung Freestyle thể hiện khá tròn vai của một chiếc máy chiếu cầm tay bởi khả năng di động cao và dễ sử dụng nhờ khả năng thiết lập tự động. Điểm trừ là nó chỉ hỗ trợ độ phân giải 1080p và không tích hợp sẵn pin cùng giá bán còn cao so với các đối thủ.

Giá tham khảo: 24.900.000 đồng