Trải nghiệm iPhone 13 mini: Nhỏ mà có võ

Điểm khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm là phiên bản iPhone 13 mini năm nay có cụm camera kép phía sau xếp chéo thay vì thẳng hàng. Lý do của sự thay đổi này có thể đến từ việc cảm biến camera chính đã lớn hơn và có thêm công nghệ chống rung bằng cảm biến ảnh.

Máy hoạt động với chip Apple 15 Bionic có 6 nhân xử lý tốc độ tối đa 3,2GHz. Dù đã được rút gọn đôi chút so với các anh em iPhone 13 khác nhưng hiệu năng của iPhone 13 mini vẫn cải thiện 10% (đơn nhân) và 15%(đa nhân) - đo bằng Geekbench - khi so sánh với iPhone 12 mini dùng chip A14 Bionic.

So với các đối thủ Android thì hiệu năng của iPhone 13 mini vẫn vượt trội khi có thể xử lý mượt tất cả các tựa game phổ biến hiện tại. Hơi tiếc do màn hình máy nhỏ nên việc điều khiển bằng ngón tay cũng như theo dõi diễn biến trò chơi bị hạn chế so với các smartphone “bé bự”.

Phần thân nhiệt của iPhone 13 mini cũng khá dễ chịu vì chỉ hơi ấm nhẹ lên trong quá trình hoạt động. Máy đồng hành cùng phiên bản iOS 15 với cập nhật quan trọng ở tính năng FaceTime giao diện mới hỗ trợ tốt hơn cho việc hội họp trực tuyến.

iPhone 13 mini được trang bị bộ ba camera 12MP: 2 sau và 1 trước. Camera chính sử dụng cảm biến Sony với kích thước điểm ảnh lớn 1,7um (so với 1,4um của iPhone 12 mini) cùng công nghệ ổn định hình ảnh bằng cảm biến (sensor-shift) giúp máy tăng khả năng chống rung và cải thiện chụp thiếu sáng.

Ảnh chụp bằng camera chính của iPhone 13 mini sắc nét, độ chi tiết, tương phản tốt cùng độ nhiễu thấp và vẫn thể hiện tối ưu ở phần cân bằng trắng với màu sắc ghi nhận chuẩn xác, thỉnh thoảng trông ấm áp hơn.

Camera góc rộng của máy cũng thể hiện phong độ tốt với khả năng khắc phục méo hình, độ chi tiết ổn, nhiễu thấp cũng như độ tương phản cao và màu sắc chuẩn. Và cũng như camera chính thì dải dynamic range của camera góc rộng trên iPhone 13 mini ở mức cân bằng.