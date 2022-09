Trải nghiệm điểm du lịch mới lạ, hấp dẫn sát bên Sài Gòn

Tại Khu du lịch Chavi Garden, huyện Bến Lức, Long An, người dân TP.HCM đổ về tham quan, vui chơi, trải nghiệm các trò chơi du lịch nông nghiệp sinh thái từ khá đông trong trong dịp lễ Quốc khánh – Tết độc lập.

Được biết, Chavi Garden nằm trong hệ sinh thái của Công ty Chanh Việt, nằm trên Quốc lộ N2, ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Được khởi công xây dựng từ năm 2017 trên diện tích 35 ha vốn là một khu đất hoang sơ bị nhiễm phèn, chỉ có tràm và cỏ dại.

Các bạn trẻ có thể tự mình đạp xe tham quan vòng quanh các khu trong vườn

Minh Nguyệt cho biết: "Đến Chavi Garden, em đươc trải nghiệm chăm sóc cây xanh rồi tự tay mình trồng cây nữa, điều này thật thú vị".

Em Trịnh Thị Minh Nguyệt, sinh viên năm 2 đại học Ngoại Thương chia sẻ, nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, được cùng ba mẹ và em trai, cả nhà vui chơi cùng nhau em rất thích. Tạm xa rời đèn sách, điện thoại, máy tính bảng 1 - 2 hôm, về đây tham gia các hoạt động dã ngoại ngoài trời như hái trái cây, bắt cá v.v.. em thấy rất vui khi được đến đây chơi.

Hệ thống kênh đào len lỏi vòng quanh các khu vườn

Anh Bùi Công Minh, nhà ở khu Tên Lửa, Q.6 vui vẻ nói, từ nhà tôi đến KDL Chavi Garden tính ra khá gần. Nói từ Sài Gòn qua Long An chơi, mọi người nghĩ xa xôi; thật ra chỉ khoảng 30 cây số, chạy xe chưa tới 1 tiếng đồng hồ là tới. Hôm nay tôi đã cho gia đình và các con đến vui chơi, giải trí cùng cảnh quan thiên nhiên cho thoải mái đầu óc chứ bắt tụi nhỏ suốt ngày cứ vùi đầu trong 4 bức tường, chúi đầu vào tập vở riết cũng tội.

"Theo tôi khu này khá hay, phù hợp với loại hình du lịch dã ngoại cho các gia đình và bạn trẻ; vì đến đây các em được nô đùa trên những khoảng không gian rộng rãi, thoáng mát và được tham quan, khám phá cánh đồng chanh, ổi, xoài, dừa…. Ngoài ra, các con được trải nghiệm làm nông nghiệp, trải nghiệm các trò chơi vận động, vào tận vườn hái trái cây sạch và thưởng thức…”, Chị Mỹ Tâm, vợ anh Minh tiếp lời.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VHTT&DL Long An chia sẻ chương trình

Đánh giá cao tiềm năng phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng tại vườn sinh thái, Giám đốc Sở VHTT&DL Long An, ông Nguyễn Anh Dũng nhận định, với địa thế gần TP.HCM, Long An có nhiều cơ hội thu hút du khách từ TP.HCM đến với địa phương, theo đó du khách sau khi làm việc 1 tuần mệt mỏi có thể đến Long An chỉ mất khoảng 1 tiếng đi xe để nghỉ ngơi lấy sức, tìm lại cảm giác thư thái phục hồi sức khỏe.

Mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp ở Chavi Garden đang phát triển theo hướng chăm sóc sức khỏe nghỉ dưỡng, trải nghiệm làm nông nghiệp, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh… sau 1 năm nữa nơi đây sẽ là điểm nhấn cho ngành du lịch Long An và là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trên tuyến tour du lịch từ TP.HCM về Long An.

Xe điện chạy vòng quanh đưa du khách tham quan và trải nghiệm tại các khu vườn Chavi Garden rộng 35Ha

"Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Long An có nhiều sản phẩm du lịch thu hút du khách trong và ngoài tỉnh như: du lịch sinh thái, chăm sóc nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, di lịch vui chơi giải trí tham quan vườn thú, du lịch thể thao… Lượng khách đến với Long An trong dịp lễ tăng cao hơn ngày bình thường gấp 2-3 lần. Trong những ngày nghỉ lễ, mô hình du lịch nông nghiệp của Chavi Garden, Vườn thú Mỹ Quỳnh… cũng đón một lượng khách lớn từ TP.HCM về vui chơi, tham quan, nghỉ dưỡng", Giám đốc Sở VHTT&DL Long An thông tin thêm.