Trải nghiệm AI chụp ảnh Galaxy S24 FE tại Cần Thơ

Khám phá sức mạnh AI trên Galaxy S24 FE qua hành trình 24 giờ tại Cần Thơ, từ chợ nổi Cái Răng đến cảnh đêm lung linh trên sông Hậu Trong suốt hành trình khám phá Tây Đô, từ những khung cảnh sông nước hùng vĩ đến nét đôn hậu của người dân nơi đây, Galaxy S24 FE đã trở thành người bạn đồng hành đắc lực. Từng tính năng AI trên máy liên tục khiến tôi bất ngờ và thích thú với những gì nó có thể làm được. Chợ nổi Cái Răng: AI xử đẹp ánh sáng 4 giờ rưỡi sáng, tôi đã có mặt tại Chợ Nổi Cái Răng. Camera 50MP kết hợp AI HDR đối mặt ngay với thử thách đầu tiên: bầu trời hừng sáng trong khi mặt sông vẫn tối đen. Đây thường là cơn ác mộng với dân chụp ảnh, nhưng với Galaxy S24 FE, mọi thứ đơn giản hơn hẳn – không cần chỉnh tay bất kỳ thông số nào, AI tự động cân bằng ánh sáng để cho ra những bức ảnh chuẩn không cần chỉnh. Zoom quang 3x giúp mở rộng thêm khả năng săn ảnh – từ xa vẫn chụp được rõ cả người lẫn hàng hóa. Khi chợ bắt đầu nhộn nhịp hơn, AI Motion Capture càng có dịp thể hiện sức mạnh. Cảnh trao đổi hàng hóa giữa các ghe diễn ra chớp nhoáng, nhưng mọi chuyển động đều được bắt trọn trong độ nét hoàn hảo. Chụp nhóm trong điều kiện thiếu sáng vốn là điểm yếu của nhiều điện thoại, nhưng với AI trên S24 FE, mọi thứ đơn giản đến bất ngờ. AI tự nhận diện và cân chỉnh ánh sáng cho từng gương mặt – không cần chỉnh sửa, không cần setup phức tạp vẫn có ngay ảnh đẹp. Single Take: 15 giây ra trăm kiểu ảnh Tại chợ nổi, Single Take thực sự cho thấy sức mạnh của mình. Chỉ cần quay một đoạn 15 giây, AI tự động biến thành bộ sưu tập đa dạng – từ ảnh tĩnh, góc rộng đến video với hiệu ứng. Từ cảnh toàn cảnh náo nhiệt đến những chi tiết nhỏ nhất đều được ghi lại trong một lần quay duy nhất. AI tái hiện nét kiến trúc độc đáo khi ghé thăm chùa Munirensây 3 giờ chiều là thời điểm lý tưởng để ghé thăm chùa Munirensây. AI Scene Optimizer lập tức thể hiện khả năng với việc tái hiện màu sắc và chi tiết kiến trúc độc đáo. Những đường nét chạm khắc tinh xảo, họa tiết trang trí đặc trưng của kiến trúc Khmer hiện lên rõ ràng mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên – không bị quá mức như nhiều smartphone khác thường mắc phải. Ấn tượng hơn cả là khả năng zoom cận cảnh với AI. Những chi tiết kiến trúc trên cao không cần chụp ở cự ly gần vẫn cho độ nét sắc bén, từ những đường chạm trổ tinh vi đến các họa tiết trang trí độc đáo. Tất cả đều được tái hiện chuẩn xác ngay từ lần chụp đầu tiên. Khi chụp đêm không còn là thách thức Nightography trên S24 FE thực sự tạo khác biệt khi chụp đêm. Từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn thành phố Cần Thơ được tái hiện lung linh mà không hề bị cháy sáng. Thử thách với zoom 10x ban đêm cũng được xử lý ngoạn mục – cầu Cần Thơ hay những chiếc thuyền trên sông vẫn hiện lên rõ từng chi tiết. AI lo hết “từ A đến Á”, mình chỉ việc bấm máy Galaxy S24 FE không chỉ đơn giản là một chiếc điện thoại chụp ảnh – nó là trợ lý AI đáng tin cậy cho mọi người dùng. Không cần cài đặt phức tạp, không cần lo về kỹ thuật – AI đã giúp tôi ghi lại trọn vẹn một ngày ở Cần Thơ thật dễ dàng. Từ bình minh trên chợ nổi đến hoàng hôn trên sông Hậu, từ kiến trúc độc đáo của chùa Munirensây đến thành phố về đêm – mỗi khoảnh khắc đều được Galaxy S24 FE tái hiện hoàn hảo. Cuộc thi AI Mazing Việt Nam Cuộc thi AI Mazing Việt Nam do Samsung tổ chức mang đến hành trình khám phá tọa độ ẩn mình (hidden gem) tại các thành phố lớn, kết nối người dùng với AI trên Galaxy S24 Series và mở ra nhiều trải nghiệm mới lạ. Sau 2 chặng thi ở TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, hành trình tiếp theo sẽ được tổ chức tại Huế và Đà Nẵng. Theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin được cập nhật liên tục về cuộc thi tại Fanpage Samsung Việt Nam