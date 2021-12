Trắc nghiệm: Bạn dễ nổi đóa vì điều gì nhất?

Con cáo

Bạn có thể dễ dàng học hỏi những điều mới mẻ từ mọi người, cho dù đó là CEO hay một bác bảo vệ. Tuy nhiên, bạn không thể chịu được những người hay dọa dẫm, ngay cả khi đó là cha mẹ bạn. Bạn luôn đặt logic lên hàng đầu khi làm việc gì đó. Và cơn giận của bạn dễ dàng bị “kích hoạt” bởi những người hống hách.

Con mèo

Mặc dù một số người có thể nghĩ bạn nhút nhát, nhưng thực ra là bạn không thích nói nhiều. Bạn không muốn người khác chú ý, thích sống cuộc sống theo cách riêng và không lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình. Đó là lý do những người nói quá nhiều sẽ khiến bạn tức giận.

Đại bàng

Trong cuộc sống, bạn luôn đặt mục tiêu rất cao, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn phải làm một mình. Bạn không để mọi thứ trở thành may rủi. Bạn có xu hướng tập trung và tỉ mỉ khi tiếp cận vấn đề. Bạn không có thời gian dành cho những điều bất ngờ, kịch tính, hay những điều vụn vặt trong cuộc sống và luôn muốn người khác nghĩ như mình. Đó là lý do bạn luôn dễ dàng nổi giận trước những việc bé bị xé ra to.