“Trà xanh” kiên trì chinh phục “hoa đã có chủ”, mạnh mẽ với đủ chiêu trò nhưng cái kết không thể bất ngờ hơn

Không phải chỉ có con trai mới thích chinh phục mà rất nhiều bạn gái một khi đã "chấm" ai đó cũng sẽ rất mạnh mẽ trong việc “tấn công” để có được người mình yêu thương. Bạn nữ trong câu chuyện dưới đây là một ví dụ, cho dù biết chàng trai mình thích đã có người yêu nhưng cô vẫn không ngừng theo đuổi với không ít chiêu trò và cái kết khiến nhiều người bất ngờ.

“Anh có người yêu rồi!



Mình xin kể 1 câu chuyện giúp mọi người tin vào tình yêu nhớ. Anh phó phòng mình, hơn mình 4 tuổi, anh sinh năm 93, anh có người yêu rồi, 2 nhà cũng biết mặt nhau rồi, cũng cho cưới rồi nhưng vì dịch mà 2 người chưa cưới được, chắc năm nay, năm sau thôi…



Anh này đúng kiểu giỏi, điển trai, ăn nói khéo, học thức cao, có bằng thạc sĩ, công việc cũng ổn. Phó phòng chỗ mình là cũng "ok" lắm, lương phải 30-40 triệu/tháng… lại đúng kiểu người mình thích. Nhiều lần bắt chuyện, rủ anh đi chơi thì anh không đi, anh bảo là anh bận. Chắc từ chối khéo nên mình dùng các bài…



Lần ấy phòng liên hoan, mình giả vờ say, xong nhờ anh đưa về thì anh bảo:

- Xin lỗi em, em đành phải nhờ người khác vậy.

- Sao vậy anh.

- Vì người yêu anh không thích anh như vậy.



Thế là hôm ấy lại nhờ 1 chị đưa về. Lần vừa rồi, có đi công tác, gồm lái xe, mình và anh, lên đó có 1 người lên trước rồi, đáng nhẽ đi chung xe nhưng vì gấp quá 1 người lên trước xong cùng về.

Lúc lên thì mình muốn ngồi với anh ở ghế sau nhưng anh khéo léo:

- Để anh ngồi trước chỉ đường cho lái xe nhé.

- Anh ngồi sau vẫn chỉ được mà.

- Thôi anh ngồi đây thôi.



Mình không ép, đến lúc xong việc, ngày hôm sau về, thì cái chú lên trước ngồi ở ghế trước, mình và anh ngồi ở ghế sau. Mình giả vờ ngủ, dựa đầu vào vai anh thì anh liền đẩy mình ra, anh nói nhỏ:

- Em dựa sang bên kia đi được không?

- Em dựa nhờ tí.

- Anh không muốn 2 đứa hiểu lầm mối quan hệ này, anh với em chỉ là đồng nghiệp thôi.

Lần thứ 3 là đi "teamwork", mình bày tỏ luôn với anh sau khi mọi người ăn uống no say:

- Em thích anh.

Thì anh trả lời:

- Anh xin lỗi, anh có người yêu rồi! Em đừng làm vậy nữa anh không muốn mọi người hiểu lầm rồi để người yêu anh giận. Cảm ơn em.