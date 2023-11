Trà Vinh bắt tạm giam thêm 4 kẻ trốn trại còn chống người thi hành công vụ

Đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được 25 người đưa về cơ sở để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Khi đưa các học viên về cơ sở cai nghiện, các học viên còn lại trong khu A tiếp tục kích động, gây mất an ninh trật tự, ném đá, vật cứng, đập phá cửa rào để thoát ra ngoài và cản trở lực lượng Công an đang thi hành nhiệm vụ. Lúc này có khoảng 31 học viên đã thoát ra ngoài (trong này có Thiện, Phẩm, Phúc, Nam, Đặng, Hùng, Hoàng, Thương) tiếp tục dùng gạch, đá ném về phía lực lượng Công an và dùng bình chữa cháy xịt về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Quá trình làm việc, nhóm người này đã thừa nhận hành vi vi phạm.