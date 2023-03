Trả tự do 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines không phải tình tiết khép lại vụ việc

Theo luật sư, việc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không là do kết quả xác minh đã làm rõ những người này không biết đây là chất ma túy. Tuy nhiên, việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên này không phải là tình tiết để khép lại vụ việc.

Cơ quan tiến hành tố tụng vẫn tiếp tục làm rõ ma túy này là của đối tượng nào. Đối tượng nhờ người vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam để bán sẽ bị xử lý hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Có thể CQĐT sẽ tiếp tục làm rõ các tình tiết của vụ việc để khởi tố vụ án hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 251 BLHS năm 2015 và tiến hành điều tra vụ án này. Quá trình điều tra, nếu xác định được danh tính của đối tượng mua bán ma túy thì sẽ khởi tố bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.