Trà My thấy mình đúng dù vô cớ mắng Khánh Thi gài bẫy Phan Hiển

Khánh Thi và Phan Hiển vướng nghi án rạn nứt hôn nhân

Giữa ồn ào, diễn viên Trà My bất ngờ tham gia bàn luận. Dù không liên quan, bản thân chỉ "chấm hóng" trên MXH nhưng cô lại phát ngôn không kiêng nể, dùng những từ khó nghe móc mỉa Khánh Thi.

Cho rằng Phan Hiển bị "bẫy tình", nữ diễn viên Thương Nhớ Ở Ai mắng Khánh Thi là "yêu tinh già không biết an phận". Thậm chí, Trà My không ngần ngại mang 2 con của họ vào câu chuyện và khuyên đàn chị hãy nhanh chóng thả tự do cho chồng trẻ, giải thoát cho cả gia đình.



Trà My móc mỉa Khánh Thi bẫy tình Phan Hiển