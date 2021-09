Trà My nói Khánh Thi bẫy Phan Hiển, nam chính phản ứng gắt

Khi câu chuyện còn chưa rõ thực hư, diễn viên Trà My bất ngờ tham gia bàn luận. Dù không liên quan, bản thân chỉ "chấm hóng" trên MXH, nhưng cô lại phát ngôn không kiêng nể.

Không chỉ cho rằng Phan Hiển bị "bẫy tình", nữ diễn viên Thương Nhớ Ở Ai còn mắng Khánh Thi là "yêu tinh già không biết an phận". Thậm chí, Trà My không ngần ngại mang 2 con của họ vào câu chuyện và khuyên đàn chị hãy nhanh chóng thả tự do cho chồng trẻ, giải thoát cho cả gia đình.



Chia sẻ của Trà My về đời tư Khánh Thi - Phan Hiển.

Bị dân mạng tổng tấn công sau phát ngôn về Phan Hiển - Khánh Thi, song Trà My vẫn khẳng định mình đúng, thậm chí còn thách thức dư luận.



Diễn viên Trà My bị phản ứng khi tham gia bàn luận đời tư người khác.

Roger