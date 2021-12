Trà My idol hiếm hoi tung ảnh diện bikini cực gợi cảm

Trà My được biết đến khi lọt Top 10 Vietnam Idol 2007 và là giọng ca sở hữu nhiểu bản hit được khán giả yêu thích như: "Vì em yêu lắm", "Cần lắm", "Đừng ai nhắc về anh ấy"...

Năm 2014, Trà My Idol gây bất ngờ khi lên xe hoa với doanh nhân Tô Văn Đức. Chồng Trà My là một đại gia sở hữu chuỗi nhà hàng, karaoke sang trọng và có thú chơi siêu xe không thu kém Cường Đô La. Hiện, Trà My không còn hoạt động showbiz mà chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình. Dù vậy, nữ ca sĩ và hai nhóc tỳ của Trà My vẫn nhận được sự yêu mến và quan tâm của công chúng.