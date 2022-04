Trà My Idol hết vía khi cậu út mang cọ toilet ra chải đầu anh

Mới đây, Trà My Idol chia sẻ đoạn clip ngắn trên trang cá nhân. Clip được trích xuất từ camera an ninh trong căn hộ của nữ ca sĩ.

Nhưng cuối cùng, mục đích của Hayden chỉ là... giúp anh trai chải đầu mà thôi. Khi bị mẹ "bắt tại trận", nhóc tỳ liên tục xoa đầu mình, trông rất dễ thương và... buồn cười.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Pha hành động hú hồn của cậu út nhà Trà My Idol.



Dáng chạy cực "nguy hiểm" của nhóc tỳ Hayden.



Sau pha chải đầu cho anh, Hayden tẽn tò gãi đầu liên tục khi cảm nhận có vẻ mẹ đang ra "hỏi tội".