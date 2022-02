Trà My công kích Vbiz trẻ đến già, Hà Tăng ở ẩn cũng chẳng tha

Trà My cũng từng xóc xiểm mối tình của Phan Hiển - Khánh Thi. Cho rằng Phan Hiển bị "bẫy tình", cô mắng Khánh Thi là "yêu tinh già không biết an phận". Thậm chí, nữ diễn viên không ngần ngại mang 2 con của họ vào câu chuyện và khuyên đàn chị hãy nhanh chóng trả tự do cho chồng trẻ, giải thoát cho cả gia đình. Sau khi bị Phan Hiển đăng đàn dằn mặt, Trà My lại tiếp tục mỉa mai cuộc tình của cặp đôi là "giả tạo, mắc mửa".



Tháng 8/2021, khi scandal tình ái của Jack gây chấn động showbiz, Trà My gây chú ý khi tham gia bình luận. Trái với số đông, nữ diễn viên mỉa mai Thiên An, cho rằng Thiên An là kẻ "hám fame" chứ lỗi không thuộc về Jack. Thậm chí, Trà My nghi ngờ Thiên An đeo bám và lừa có con với Jack nhằm mục đích "úp sọt". Không những thế, cô còn cho rằng việc một người đàn ông khiến bạn gái mang thai rồi chia tay là chuyện hết sức bình thường, bởi giữa họ chỉ là mối quan hệ người cũ chứ không phải vợ con.