Trả lại 35 tỉ đồng "chạy án", thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có được giảm trách nhiệm hình sự?

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, đã bị Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khi còn tại vị