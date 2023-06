Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết

Thông tin trên được đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết tại cuộc họp báo định kỳ của UBND tỉnh Bình Dương chiều ngày 7-6.

Theo đại tá Chính, Công an Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết. Tuy nhiên, VKSND Bình Dương đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Ba bị can trong vụ án này gồm: Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM, chủ quán karaoke An Phú) bị điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, cùng 2 cựu cán bộ công an là Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Văn Võ bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.