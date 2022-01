Trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng chiếm đoạt tài liệu mật

Sáng 17/1, một lãnh đạo TAND TP.HCM xác nhận Toà đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan đến ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op.

Phiên toà trước đó dự kiến đưa ra xét xử vào sáng nay (17/1). Do vụ án liên quan bí mật Nhà nước nên sẽ xử kín.

Tháng 9/2021, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 và đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 3 bị can, gồm: Nguyễn Hoài Bắc (SN 1984, nguyên cán bộ công an), Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, kinh doanh tự do) về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" và ông Diệp Dũng (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM- Saigon Co.op) về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 337, Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, bị can Bắc là cán bộ công an nên nắm được thông tin về quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Sau đó, Bắc đã nhắn tin qua zalo cho Hồng để Hồng thông báo cho ông Diệp Dũng.