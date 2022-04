Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án buôn lậu Út Vàng cầm đầu

Sau 3 ngày xét xử, ngày 28/4, HĐXX TAND TP Châu Đốc quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Buôn lậu” do Trần Thị Vàng (tên gọi khác Út Vàng, SN 1978, cư trú tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang) cùng đồng phạm thực hiện. Vàng là vợ của Hoàng Văn Nam, cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang.

Bị cáo Vàng tại tòa.