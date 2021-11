Trả hồ sơ điều tra bổ sung, chưa xét xử ông Tất Thành Cang

Trong đó ông Tề Trí Dũng - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là IPC), kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Sadeco; Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng giám đốc Sadeco và 5 đồng phạm khác bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”; Ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban kiểm soát SADECO) bị đề nghị truy tố tội “Tham ô tài sản”.



Theo truy tố, Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) có vốn góp của các cổ đông nhà nước gồm Công ty IPC, Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận), Văn phòng Thành ủy TP.HCM và các tổ chức khác. Sadeco còn có cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim.



Cuối tháng 3/2015, IPC bán đấu giá 5,2 triệu cổ phần cho Công ty Eximland, với giá 26.100 đồng/cổ phần. Cổ phần bán ra tương đương 30.8% vốn điều lệ của Sadeco. Chỉ vài tháng sau, Công ty Nguyễn Kim mua toàn bộ 5,2 triệu cổ phần trên của Công ty Eximland với giá 57.000 đồng/cổ phần.

Ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc

Tháng 4/2017, đại diện vốn Văn phòng Thành ủy và Công ty Tân Thuận có nhiều tờ trình gửi Văn phòng Thành ủy, đề xuất cho phép nhóm đại diện quản lý vốn biểu quyết thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần, với giá 10 ngàn đồng/cổ phần và phát hành cho cổ đông chiến lược là 40 ngàn đồng/cổ phần để tăng vốn điều lệ cho Sadeco.



Văn phòng Thành uỷ sau đó có tờ trình gửi ông Tất Thành Cang lúc đó là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy xin chủ trương, đề xuất “xem xét, chấp thuận chủ trương để Văn phòng Thành ủy biểu quyết chấp thuận cho Sadeco phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ…”



Ông Cang đã có bút phê đồng ý phát hành 9 triệu cổ phiếu để bán cho Công ty Nguyễn Kim. Từ bút phê này của ông Cang đã khiến Sadeco thất thoát 1.103 tỷ đồng. Riêng cá nhân ông Cang phải chịu trách nhiệm 184 tỷ đồng.



Với nhóm “Tham ô tài sản”, trong đó có ông Tề Chí Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao quỹ khen thưởng cho mình và thành viên HĐQT sử dụng cá nhân trái quy định. Cá nhân ông Dũng chiếm đoạt trên 1,7 tỷ đồng.



Bà Hồ Thị Thanh Trúc có hành vi ký đề xuất chi tiền và nhận tiền sau đó chuyển lại cho ông Dũng, tạo điều kiện cho các cá nhân chiếm đoạt tiền Nhà nước. Các bị can liên quan số tiền tham ô trong vụ án là 4,7 tỷ đồng.



Liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM đang truy nã toàn quốc và Bộ Công an ra lệnh truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh - nguyên Tổng GĐ Công ty Nguyễn Kim.