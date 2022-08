TQ: Trường mầm non bị tố cho học sinh ăn thịt có giòi, rau củ quả bị hư hỏng

Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương cho hay nhà trường chưa từng sử dụng và nấu số thực phẩm ôi thiu nằm trong các bức ảnh và video được phát tán lên mạng xã hội. Nhà trường cũng khẳng định chỉ có những thực phẩm đã trải qua 2 cuộc kiểm tra sàng lọc mới được sử dụng để nấu cho học sinh.

Kết quả kiểm tra những mẫu thực phẩm được lấy từ trường mầm non sẽ được công bố vào ngày 19/8 tới.

Đoạn video về những sai phạm trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường mầm non ở thành phố Yên Đài đã có gần 4 triệu lượt xem và 5.872 bình luận. Nhiều người phẫn nộ trước những cáo buộc nhằm vào trường mầm non trên.

“Nếu như số thực phẩm bị hư hỏng không được sử dụng, tại sao trường mầm non vẫn giữ lại để làm gì?”, một cư dân mạng đặt câu hỏi.