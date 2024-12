TPHCM xin ý kiến việc đặt tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho các đoạn quốc lộ

TPHCM vừa xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đặt tên đường trên địa bàn bằng tên Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Hoàng Cầm, Lê Quang Đạo, Phan Văn Khải, Văn Tiến Dũng. UBND TPHCM vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm lấy ý kiến về việc đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh lý trình trên địa bàn. Thành phố dự kiến đặt tên cho 4 tuyến quốc lộ, 11 tuyến đường hiện hữu, 2 công trình công cộng và điều chỉnh lý trình 2 tuyến đường. Cụ thể, thành phố dự kiến đặt tên đường Đỗ Mười cho đoạn quốc lộ 1, từ nút giao thông Thủ Đức (ngã ba trạm 2 cũ) đến nút giao thông An Sương, trên địa bàn TP Thủ Đức và quận 12. Tuyến đường có chiều dài hơn 21.000m, lộ giới 120m. Tên đường Lê Đức Anh cho đoạn quốc lộ 1, từ nút giao thông An Sương đến vòng xoay An Lạc, trên địa bàn quận 12, huyện Hóc Môn, quận Bình Tân. Đường có chiều dài hơn 14.200m, lộ giới 120m. Tên đường Lê Khả Phiêu dự kiến đặt cho đoạn quốc lộ 1, từ vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An, trên địa bàn quận Bình Tân, Bình Chánh. Tuyến đường có chiều dài hơn 9.400m, lộ giới 120m. Tuyến đường qua nút giao An Sương được đề xuất đổi tên đường (Ảnh: I.T.). Tên đường Hoàng Cầm dự kiến đặt cho quốc lộ 1K, đoạn từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Bình Dương, thuộc địa bàn TP Thủ Đức. Tuyến đường dài hơn 1.800m, lộ giới 60m. TPHCM dự kiến đặt tên đường Lê Quang Đạo cho quốc lộ 22, đoạn từ quốc lộ 1 đến cầu An Hạ, thuộc địa bàn huyện Hóc Môn, quận 12. Tuyến đường dài hơn 10.000m, lộ giới 60m. Tên đường Phan Văn Khải dự kiến đặt cho tuyến quốc lộ 22, từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh, thuộc địa bàn huyện Củ Chi. Tuyến đường dài hơn 20.000m, lộ giới 120m. Trên quốc lộ 50, TPHCM dự kiến đặt tên đường Văn Tiến Dũng cho đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến ranh tỉnh Long An, thuộc địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh. Tuyến đường dài gần 11.000m, lộ giới 40m. Đối với công trình công cộng, TPHCM dự kiến đặt tên cho công viên trước Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) là Công viên 30 tháng 4. Công trình công cộng này có diện tích hơn 3,5ha, thuộc phường Bến Nghé (quận 1), được giới hạn bởi các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàn Thuyên - Công trường Công xã Paris - Phạm Ngọc Thạch - Alexandre de Rhodes. Công viên phía trước Hội trường Thống Nhất dự kiến đổi tên thành Công viên 30 tháng 4 (Ảnh: Nam Anh). Ngoài ra, cây cầu đang có tên tạm gọi là cầu Qua Đảo Kim Cương nằm trên đường Trần Quý Kiên (TP Thủ Đức) được đề xuất đặt tên là cầu Trần Quý Kiên. Cây cầu có chiều dài hơn 291m, rộng 18m. Trong công văn xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TPHCM đưa ra phương án đặt tên 11 tuyến đường đang được đánh số tại quận 12, quận Tân Phú. Thành phố dự kiến điều chỉnh lý trình đường Đàm Thận Huy, đường Nguyễn Xuân Khoát thuộc quận Tân Phú.