TPHCM xin thí điểm không cách ly du khách nước ngoài từ tháng 12

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký văn bản khẩn gửi Thủ tướng cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đón khách quốc tế đến thành phố.

Căn cứ tình hình thực tiễn, TPHCM mong muốn được chấp thuận cho thí điểm tổ chức đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vaccine" từ tháng 12/2021 đến cuối năm 2022.

UBND TPHCM đề xuất lộ trình thí điểm không cách ly khách quốc tế sau khi nhập cảnh gồm 3 giai đoạn.