TPHCM xin kéo dài thời gian thí điểm Ban quản lý An toàn thực phẩm

Ngày 3/3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký văn bản khẩn gửi Thủ tướng và Bộ Nội vụ về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố. Hiện tại, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã hoạt động được gần 3 năm của thời hạn thí điểm kể từ ngày 1/4/2020.

Về mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, các bộ, ngành Trung ương đã có nhiều ý kiến góp ý cho địa phương trong việc lập đề án Sở An toàn thực phẩm. Trong đó, hầu hết các bộ ngành đều đánh giá cao mô hình, hiệu quả, cách thức hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố.