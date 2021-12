TPHCM xem xét tạm hoãn việc cho trẻ lớp một tới trường

Your browser does not support the audio element.

Trao đổi với phóng viên Dân trí bên lề kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 4, khóa X, diễn ra sáng 7/12, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, thành phố đã hội ý về việc có nên tạm hoãn cho trẻ lớp một tới trường trong thời điểm hiện tại hay không.

"Sáng nay hội ý lãnh đạo, tôi đã góp ý, nếu chưa thể đảm bảo an toàn thì nên trì hoãn cho trẻ lớp một tới trường, không ai bắt buộc mình phải thực hiện ngay. Dù kế hoạch đã đưa ra, nhưng tình hình diễn biến dịch Covid-19 khôn lường như vậy thì không nên cứng nhắc", ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ.