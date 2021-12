TPHCM xây một triệu căn nhà giá rẻ: Chuyên gia đề xuất cho vay 30 - 50 năm

Your browser does not support the audio element.

2 yếu tố quan trọng để thành công

Mới đây, Chủ tịch UBND TP HCM đã đưa ra kế hoạch phát triển một triệu ngôi nhà giá rẻ dành cho người lao động.

Chương trình được đánh giá là một động thái thiết thực từ UBND TP, hỗ trợ những người có thu nhập thấp, người lao động có được nơi ăn cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, theo chuyên gia, từ kế hoạch tới thực tiễn vẫn cần có nhiều sự tham gia đóng góp và nguồn lực chung của cả xã hội.

Theo chuyên gia, việc cho thuê giá rẻ không phải là hướng giải quyết được vấn đề một cách triệt để, đồng thời cũng không thu hút được lực lượng lao động (Ảnh: H.Khoa).

TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho rằng, ở góc độ thực tiễn có hai yếu tố sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của kế hoạch phát triển một triệu ngôi nhà giá rẻ dành cho người lao động, đó là vị trí và quỹ đất.