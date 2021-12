TPHCM vận động gần 14.000 người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

Để vận động người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19, chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc” được Hội thầy thuốc trẻ phát động, sẽ thí điểm trước tiên ở các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận sau đó nhân rộng ra toàn địa bàn thành phố.

Ghi nhận tại phường 3, quận Phú Nhuận, lực lượng y tế được chia thành 3 đội, mỗi đội gồm 3 nhân viên y tế tới từng nhà người dân để thuyết phục tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, không ít người dân bày tỏ quan điểm từ chối tiêm vì nhiều lý do khiến công tác vận động gặp nhiều khó khăn.

Your browser does not support the video tag.

Ông Nguyễn Trung, Chủ tịch UBND phường 3, quận Phú Nhuận cho biết, trên địa bàn phường còn 24 người dân chưa tiêm vaccine. Nguyên nhân, do tâm lý có bệnh nền, sợ ảnh hưởng của vaccine nên họ không đồng thuận tiêm. Dù chính quyền đã vận động, tuyên truyền liên tục tuy nhiên vẫn gặp khó khăn, đặc biệt là chuyên môn về y tế.