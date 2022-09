TPHCM tổng kiểm tra PCCC tại quán karaoke, vũ trường

Tại quán karaoke trên đường Dạ Nam (phường 3, quận 8), tổ công tác đã kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, lối thoát nạn, hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và các phương án chữa cháy khi có tình huống xấu bất ngờ xảy ra...

Tổ công tác kiểm tra chuông báo cháy tại quán karaoke (Ảnh: Công an cung cấp).

Kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các quán karaoke, vũ trường, quán bar kéo dài đến ngày 15/9 (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan an toàn cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, tối 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, làm ít nhất 12 người tử vong.