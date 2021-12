TPHCM tiếp tục thí điểm mở cửa hàng ăn uống đến hết năm 2021

Your browser does not support the audio element.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký văn bản khẩn gửi các sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức liên quan đến hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục thí điểm cho các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12 năm nay.