TPHCM thiếu trầm trọng nhân viên y tế: Có nơi dân gấp 15,6 lần so với chuẩn

Như vậy, cứ 18.000 dân thì có thể có 10 nhân viên y tế trong 1 trạm. Thế nhưng, TPHCM rất đông dân cư, theo thống kê, có 182 trạm y tế có quy mô dân số từ 50.000 dân trở lên, đặc biệt có 3 trạm y tế có 100.000 người trở lên. Riêng xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) có đến 125.000 dân. Như vậy, nếu so với số liệu 8.000 dân thì ở Vĩnh Lộc A có số dân gấp tới 15,6 lần.

Trả lời về vấn đề này, ông Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, ngày 30.10 toàn ngành Y tế đã sơ kết công tác phòng chống dịch trong suốt thời gian qua và rút ra được 10 bài học kinh nghiệm sâu sắc. Trong đó, bài học thứ 7 là củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng từ cấp thành phố đến phường xã, điều chỉnh bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút và đảm bảo nguồn nhân lực cho trạm y tế cơ sở nhất là cấp phường, xã, thị trấn.

Hiện nay, TPHCM có chỉ số 20 bác sĩ/10.000 dân, con số này tuy đã cao gấp đôi so với chỉ số chung của cả nước là 10 bác sĩ/10.000 nhưng nhìn ra các nước trên thế giới có hệ thống y tế chỉ tương đối phát triển thôi (chỉ số bác sĩ dao động từ 36-44-62 bác sĩ/10.000 dân) cho thấy số bác sĩ tại TPHCM hiện tại vẫn đang rất thấp so với nhu cầu. Chỉ số này nếu so với hầu hết các nước châu Âu thì thấp hơn nhiều. Bác sĩ Thượng cũng nêu chỉ số ở 2 quốc gia có dân số lớn là Trung Quốc 22 bác sĩ/10.000 dân và Ấn Độ là 9 bác sĩ/10.000 dân để so sánh.

Nhiều nhân viên y tế tại TPHCM đã vất vả 8 tháng qua, không có ngày nghỉ. Ảnh: Anh Tú

Tuy số bác sĩ tại TPHCM so với cả nước có cao nhưng về phân bổ nhân lực y tế đối với y tế cơ sở, đặc biệt ở trạm y tế thì ở mức thấp nhất cả nước. Chỉ số hiện tại là 2,31 nhân viên y tế/10.000 dân, mức này là cả nước và Hà Nội lần lượt là 7 và 6,8. Ông Thượng nhận định mặc dù trước đây đã thiếu nhưng sau khi dịch bùng phát mới thấy rất rõ tác động khi mà phân bổ nhân viên y tế đang ở mức quá thấp.

Đi tìm giải pháp giữ chân và thu hút y, bác sĩ