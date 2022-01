TPHCM thanh tra đột xuất việc mua bán, sản xuất kit test Covid-19

Your browser does not support the audio element.

Ngày 5/11, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký văn bản khẩn gửi các sở, ngành, công an thành phố cùng các quận, huyện, thành phố Thủ Đức về tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại xét nghiệm nhanh và xét nghiệm khẳng định Covid-19.

Theo đề nghị của Sở Y tế, UBND TPHCM giao Thanh tra thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh, kiểm tra đột xuất việc mua bán, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR tại một hoặc một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.