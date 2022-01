TPHCM thành lập thêm phòng khám di chứng hậu COVID-19 tuyến cuối

Điểm đặc biệt là hai phần ba số người nhiễm COVID-19, nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài, như mệt mỏi, khó thở, ho kéo dài, giảm sự tập trung, bị huyết khối, xơ phổi… Các bất thường này không chỉ liên quan đến hệ hô hấp mà còn ảnh hưởng lên hệ tim mạch, huyết học, thần kinh, tiêu hóa, nội tiết, rối loạn tâm lý, rối loạn giấc ngủ, suy giảm nhận thức...

Các rối loạn đa dạng này được xem là di chứng của COVID-19 hay hậu COVID-19. Và ở các bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch, những di chứng để lại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần của họ.

Your browser does not support the video tag.

Bệnh viện Chợ Rẫy là tuyến cuối tại khu vực phía Nam, việc thành lập Phòng khám Di chứng COVID-19 giúp những bệnh nhân nặng được điều trị chuyên sâu về các bệnh lý liên quan, về vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và dinh dưỡng, nhất là những người từng bị COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh.