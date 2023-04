TPHCM tăng cường xử lý tình trạng bát nháo quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngành công an nhận định, khu vực trung tâm thành phố là bộ mặt, là hình ảnh của thành phố. Do đó, công tác giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm là rất quan trọng.

Đồng thời, Công an TP cũng đề xuất tăng cường thêm lực lượng thanh niên xung phong để phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết buôn bán hàng rong chiếm dụng vỉa hè.

"Trước mắt, Công an TP đã chỉ đạo Công an quận 1, Phòng CSGT, lực lượng chức năng các phường trên địa bàn quận tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý. Chúng tôi cũng mong muốn người dân không ủng hộ hoạt động buôn bán hàng rong để xây dựng mỹ quan đô thị, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông", Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP nói.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ hoạt động từ tháng 4/2015, là nơi thường xuyên tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, triển lãm, đường hoa Tết... Khi có các sự kiện, phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn trong tình trạng "kẹt cứng" vì lượng người đổ về vui chơi quá đông.