TPHCM: Phát hiện vụ làm giấy đi đường giả để vận chuyển hàng hóa

Nhận được , ông A.T. sau đó tự viết thông tin cá nhân, nơi làm việc vào giấy. Dùng giấy tờ này, ông A.T. đã giao thành công hai đơn thuốc tại quận Phú Nhuận và Tân Bình, trên đường về kho hàng ở Bình Tân thì bị công an phát hiện.

Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục mời ông Đ. và ông L.T. đến làm việc, ông L.T. cho biết mẫu giấy đi đường trên do ông xin của bà N.L. (37 tuổi, ngụ quận 8) với mục đích tham gia giao thông.

Bà L. khai là nhân viên một công ty quận 8, mẫu giấy đi đường trên của bà là do một người tên T.N. đưa. Do ông L.T. hỏi giấy nên bà L. đã đến tiệm in, in màu 10 tờ với giá 90 nghìn đồng rồi chia cho ông L.T.

Công an đã thu giữ 10 tờ giấy đi đường bị làm giả, 4 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan khác. Hiện vụ việc đang được Công an quận 10 tiếp tục điều tra, làm rõ.