TPHCM ô nhiễm không khí ở mức cao những ngày đầu năm 2022

Ngày 5/1, theo thông tin cập nhật trên ứng dụng Airvisual, chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) trung bình tại TPHCM là 117 đơn vị. Nồng độ bụi mịn (PM 2.5) trong không khí cao gấp 7,5 lần so với giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng cùng ngày, hiện tượng mù khô xuất hiện ở nhiều nơi, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông bị ảnh hưởng.