TPHCM nói gì về những "thiếu sót" của công viên Bến Bạch Đằng

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cũng cho hay, sau một thời gian hoàn tất cải tạo, Công viên Bến Bạch Đằng đã xuất hiện nhiều người bán hàng rong, bãi gửi xe sai quy định dưới lòng, lề đường. Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ phối hợp với công an địa bàn, trật tự đô thị để xử lý.

Đồng thời, Công an TPHCM cũng đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu nơi xây dựng bãi đỗ xe thuận tiện cho du khách đến tham quan.

Trước đó, theo ghi nhận của báo Dân trí, nhiều bạn trẻ đến tham quan, vui chơi tại công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) cho rằng, nếu nơi đây có nhiều bóng mát, bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng... thì họ sẽ có trải nghiệm hoàn hảo hơn.