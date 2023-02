TPHCM: Nhiều khách đi đò sang sông không chịu mặc áo phao

Ngày 9/2, nói về tình hình an toàn giao thông đường thủy ở TPHCM, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, thành phố có 22 bến đò ngang đang hoạt động, mỗi năm đưa rước khoảng 3 triệu lượt khách. Công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các bến đò ngang diễn ra ổn định, không xảy ra tai nạn.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM (Ảnh: A.X.)