TPHCM: Nhiều bệnh nhân ung thư mắc Covid-19 nặng vì chưa tiêm vaccine

TPHCM đã khởi động chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 từ ngày 10/12. Bệnh nhân ung thư trên 18 tuổi (với thời gian được tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày) là đối tượng được ưu tiên, như nhiều đợt tiêm chủng trước đó.

Nhưng trớ trêu là đến giờ này, vẫn còn nhiều bệnh nhân ung thư chưa tiêm mũi vaccine nào, mắc Covid-19 và nhập viện trong tình trạng nặng.

Hàng loạt F0 ung thư chưa tiêm vaccine

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Điều trị Ung bướu, Bệnh viện Dã chiến Điều trị Covid-19 TP Thủ Đức số 1 cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay khoa đã tiếp nhận 119 bệnh nhân ung thư mắc Covid-19. Trong đó chỉ có 64 trường hợp tiêm đủ 2 liều vaccine cơ bản, 20 bệnh nhân được chích một mũi và đến 35 F0 chưa tiêm mũi nào, một tỉ lệ khá cao.