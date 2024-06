TPHCM: Người nước ngoài bị đâm tử vong trên đường

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh và bắt giữ nghi phạm gây án. Hiện công an đang làm rõ động cơ gây án của nghi phạm.

Ông Tr., người chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài ôm vết thương ngã xuống đường thì nghi phạm vội bỏ chạy. Nghi phạm bỏ chạy từ đường Thái Văn Lung sang đường Cao Bá Quát tẩu thoát. Tuy nhiên, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó.