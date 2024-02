TPHCM nắng đẹp và có chút se lạnh dịp Tết Giáp Thìn 2024

Hình thái thời tiết trên đến từ xu thế khí hậu chung ở các tỉnh Nam Bộ thời gian này: không khí lạnh tăng cường yếu, nén rãnh áp thấp ở khoảng 23-25 độ vĩ bắc về phía nam. Khoảng ngày 8-9/2, một bộ phận không khí lạnh tăng cường bổ sung có cường độ khá mạnh. Từ ngày 9-10/2 trở đi, không khí lạnh hoạt động mạnh trở lại.

Cụ thể, từ ngày 7 đến 9/2 (từ ngày 27 đến 30 tháng Chạp), tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có mây thay đổi, ngày trời nắng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất 23-25 độ C.