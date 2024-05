TPHCM mưa lớn hơn 1 giờ, trời se lạnh sáng sớm

Nhiều người hy vọng cơn mưa buổi sáng sẽ làm thời tiết TPHCM hạ nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng 38-39 độ C (Ảnh: An Huy).

"Nguyên nhân mưa do tác động của rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây. Một vùng nhiễu động gió trên cao hình thành ở khu vực nam Biển Đông phát triển mạnh hơn và tác động đến thời tiết Nam Bộ. Đây là một trong những trận mưa chuyển mùa", ông Quyết nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay TPHCM và các tỉnh Nam Bộ cường độ nắng nóng giảm, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt.

Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai khả năng có mưa rào và dông ở khoảng 1/2 diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá trong dông.

Nhiệt độ cao nhất miền Đông phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.