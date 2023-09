TPHCM mưa liên tiếp đến cuối tuần, từ 21/9

Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 40mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s).

Trong 24 giờ tới, dự báo thời tiết TPHCM mây thay đổi, đêm 21/9 và chiều tối 22/9 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ C, cao nhất dao động 32-33 độ C.