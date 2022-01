TPHCM mở lại karaoke, bar, vũ trường, massage từ ngày 10/1

Your browser does not support the audio element.

Ngày 4/1, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký công văn khẩn về việc cho phép một số loại hình kinh doanh dịch vụ mở cửa trở lại. Theo đó, các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép mở lại từ ngày 10/1.

Tuy nhiên, điều kiện để các loại hình trên được mở cửa lại là phải đảm bảo tuân thủ Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với từng lĩnh vực.