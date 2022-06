TPHCM lần đầu tiên giám sát thu hồi 5 loại thuốc giả mạo hồ sơ để lưu hành

Thuốc Choludexan 300mg; hoạt chất, hàm lượng: Acid ursodeoxycholic 300mg; dạng bào chế: viên nang cứng; số đăng ký: VN-22820-21.

Thuốc Etacid 0,05%; hoạt chất, hàm lượng: mỗi liều xịt chứa Mometason furoat 50mcg; dạng bào chế: hỗn dịch xịt mũi; số đăng ký: VN-22821-21.

4 loại thuốc trên do Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ (địa chỉ Số 1-3, Lô C, Cư xá Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam) đăng ký; do World Medicine Ilac San. ve Tic. A.S. (địa chỉ 15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No 50, Güneşli, Bagcilar/ Istanbul – Turkey) sản xuất.