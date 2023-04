TPHCM làm gì trước việc 'chặt chém' khiến du khách một đi không trở lại?

Chiều 6/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế. Thời gian qua, báo Dân trí cùng một số cơ quan báo chí trên địa bàn đã phản ánh thực trạng chèo kéo, "chặt chém" khách du lịch, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của TPHCM và cả nước.

Ông Nguyễn Minh Lý, Chánh Thanh tra Sở Du lịch TPHCM, cho biết, đây là vấn đề không chỉ của ngành du lịch mà toàn thành phố đều quan tâm. Do đó, Sở Du lịch TPHCM có quy chế phối hợp Công an thành phố để đảm bảo an ninh, an toàn với du khách.