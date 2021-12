TPHCM: Kiểm điểm một Chủ tịch UBND quận và một giám đốc sở

Your browser does not support the audio element.

Ông Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra TPHCM vừa ký ban hành thông báo kết luật thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 5 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công tại quận 5 giai đoạn 2018-2020.

Ngoài những kết quả tích cực đạt được, Thanh tra TPHCM đánh giá, chính quyền quận 5 còn hạn chế, thiếu sót, tồn tại chưa phù hợp quy định pháp luật trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đối với việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng đất, nhà, công trình và các tài sản gắn liền với đất, đơn vị chưa kiên quyết trong chỉ đạo, thiếu chủ động trong quản lý nhà, đất công. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, thiếu nhân sự quản lý.