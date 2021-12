TPHCM khai trương hệ thống xe đạp công cộng đầu tiên tại Việt Nam

Your browser does not support the audio element.

Sau nhiều năm lên ý tưởng, chỉnh sửa đề án và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xe đạp công cộng đã chính thức đi vào hoạt động tại trung tâm TPHCM.

Your browser does not support the video tag. TPHCM khai trương hệ thống xe đạp công cộng đầu tiên trên cả nước.

Với mô hình này, thành phố kỳ vọng sẽ giải quyết được phần nào tình trạng ùn tắc giao thông và góp phần phát triển thành phố văn minh, hiện đại, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TP nhấn mạnh.