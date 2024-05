TPHCM I thắng vất vả Sơn La trong ngày ra quân giải nữ vô địch quốc gia 2024

10 phút sau, Tuyến Ngân xâm nhập vòng cấm để nhận đường chuyền của đồng đội và ghi bàn thắng thứ 2, ấn định tỉ số 2-0 cho TPHCM I.

Ở trận còn lại diễn ra vào chiều 1.5, Thái Nguyên với những sự bổ sung chất lượng như thủ môn Kim Thanh, Bích Thùy, Mỹ Anh hay Thúy Nga đã dễ dàng giành chiến thắng trước TPHCM II với tỉ số 4-0.

Lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2024 sẽ diễn ra từ 1.5 đến 1.6 tại các sân vận động Bà Rịa, Long Tâm và Tân Hưng (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Kết quả ngày 1.5:Sơn La 0-2 TPHCM ITPHCM II 0-4 Thái Nguyên 0-4Lịch thi đấu ngày 2.5:16h00: Phong Phú Hà Nam vs Hà Nội II16h00: Hà Nội I vs Than Khoáng Sản Việt Nam