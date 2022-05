TPHCM: Hè đến, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng

Em N.T.M.T (13 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) nằm trong Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 với cơ thể co quắp vì vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh do tai nạn giao thông. Em nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, dập phổi, tổn thương gan, chấn thương não sau khi em và bố không may tông vào đuôi xe tải.

Bệnh nhi bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương. Ảnh: Nguyễn Ly